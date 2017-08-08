В Индии KFC будет продавать куриные крылышки с дронами

В Индии сеть быстрого питания KFC запускает новую акцию – с 25 января покупатели смогут купить порцию жареных куриных крылышек, упакованных в коробку, из которой можно собрать настоящий дрон. Все детали, механизмы и аккумуляторы, отмечается в рекламной афише сети, будут прилагаться.

Как стало известно, в Индии фанаты жареной курицы от KFC получат возможность приобрести не только любимое блюдо, но и полноценный управляемый дрон. Фастфуд с 25 января, по специальному предложению от сети, будет упакован в специальную коробку.

Эта коробка будет разбираться на детали, из которых можно сложить дрон. Все сопутствующие детали, пульт, мотор и аккумулятор будут также идти в комплекте, их разместят в отдельном отсеке.

О цене такого предложения пока не сообщается. В рекламных анонсах сеть указывает, что дроном можно будет управлять через специальное мобильное приложение. Также отмечается, что коробка, трансформирующаяся в дрон, по своему виду будет максимально похожей на стандартную упаковку крылышек.