Флагман iPhone X стал дешевле на 15%

Специалисты из РФ, которые следят за тенденциями на мировом рынке смартфонов, на днях выступили с заявлением, что американский флагман от Apple – iPhone X потерял в своей цене 15%. На данное время гаджет можно купить за 81 тысячу рублей.

Напомним, что современный гаджет появился на отечественных рынках осенью 2017 года. Совсем недавно новинку от Apple было нереально приобрести дешевле, чем 92 тысячи рублей. Сегодня же последнюю модель iPhone предлагает приобрести магазин техники «Квит Маркет» за 81 тысячу рублей. Это на 15% дешевле по сравнению с начальной ценой на смартфон. В то время как другие отечественные магазины техники, предоставили пользователям более скромные скидки на гаджет

. Отметим, что ранее специалистами был составлен список наиболее продаваемых гаджетов за четвертый квартал минувшего года, в котором американский флагман оказался на первом месте.