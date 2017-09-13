Азиатский эксперт в области гаджетов и новых технологий Мин-Чи Коу дал свои комментарии по отчету аналитиков, в котором указывается, что в 2018 году компания Apple представит сразу три новых iPhone. Специалист рассказал о своих прогнозах на выход новых гаджетов.

Как сообщается в данных от эксперта, в 2018 году компания Apple может представить сразу три новых iPhone. Такими гаджетами, утверждает он, станут смартфон с LCD- экраном в 6,1 дюйма, 5,8-дюймовая версия уже известного iPhone X и новый iPhone X Plus с 6,5-дюймовым OLED-экраном.

Также появилась информация о том, что после выхода новых гаджетов компания перестанет выпускать другие, предыдущие версии iPhone. По данным от эксперта, изучившего отчеты, в 2018 году новые смартфоны будут оцениваться в нескольких позициях, от сравнительно-недорогих до гаджетов с высокой стоимостью. Так iPhone SE будет стоить 349 долларов, iPhone7 и 7 Plus – 449 и 569 долларов, iPhone 8 – 549, «Плюс-версия» - 669 долларов, а iPhone X с 5,8-дюймовым экраном – 999 долларов. Его старшая версия будет стоить 1099 долларов.

Несмотря на это, многие пользователи скептически отнеслись к словам эксперта. Фанаты продукции от Apple чаще всего ориентируются на прогнозы от западных специалистов, так как мнения азиатских экспертов редко подтверждаются фактами.