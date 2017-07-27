В Apple назвали дату старта продаж «умной» колонки HomePod

В Apple сообщили – с 9 февраля в США, Великобритании и Австралии состоится старт продаж «умной колонки» HomePod. Новое устройство, стоимость которого составит 349 долларов, можно предварительно заказать на сайте компании с 26 января.

Новинка от Apple представляет собой колонку, оснащённую массой «умных» функций. Устройство сможет подключаться к домашнему интернету, реагировать на голос и исполнять команды пользователя. Колонка сможет включать различную бытовую технику и проигрывать музыку в указанном пользователем порядке.

Новая колонка будет работать в режиме, интегрированном с известным голосовым помощником Siri. Помимо этого, устройство получит доступ к другим сервисам от Apple.

Как утверждают эксперты, колонка станет достойным конкурентом аналогичным устройствам, представленным на рынке от компаний Google и Amazon. Также в компании отметили, что во Франции и в Германии колонка начнет продаваться весной 2018 года. Однако, о старте продаж в других странах пока не сообщается. Специалисты отметили, что для каждой страны колонки по-разному прошиваются.