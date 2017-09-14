В московском суде отказались рассматривать иски к Apple о замедлении работы старых iPhone

В московском суде Тверского района отказались рассматривать четыре иска к ООО "Эппл Рус" относительно замедления аккумуляторов устаревших моделей iPhone. Об этом рассказала пресс-секретарь учреждения Анастасия Дзюрко.

Представитель суда уведомляет, что исковым заявлениям не придали "движение" из-за содержащегося в них имущественного требования безвозмездно устранить недостатки продукта. Эта услуга может быть оценена, однако истцы не указали её стоимость, что не даёт судьям возможность определить правомерность подобных требований.

В связи с недочетами истцам предложили до 15 января исправить заявления. Если же владельцы смартфонов этого не сделают, представители закона иски огласят неподанными и вернут составителям.

Позже в Тверской суд поступило ещё три заявления, решении о принятии которых примут до истечения пятидневного срока.