Эксперты: iPhone X опередили в плане производительности

Опытные эксперты из популярного блога TheUnlockr провели интересный эксперимент, в ходе которого была изучена производительность самых популярных смартфонов прошлого года. Результаты удивили даже специалистов, показав, что iPhone X не является самым скоростным.

Специалисты проанализировали смартфоны, которые были запущены в продажу в 2017 году, а именно гаджеты OnePlus 5T и iPhone X. Неожиданно, но китайский аппарат OnePlus 5T показал результаты гораздо лучше, нежели нашумевший юбилейный смартфон iPhone X. Также исследователи протестировали ещё четыре смартфона: Essential Phone, Huawei Mate 10 Pro, Samsung Galaxy Note 8 и Google Pixel.

По словам экспертов, все мобильные устройства 2017 года показали поражающие результаты, которые намного лучше, чем у аппаратов 2016 года. Однако неожиданным оказалось то, что флагман из Китая OnePlus 5T все же превзошел iPhone X в плане производительности.