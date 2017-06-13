В Сети появились первые изображения грядущего iPhone XI с уменьшеной "монобровью"

В Сети появились первые изображения грядущего iPhone XI, отличающегося уменьшенной "монобровью". Их разместило на своей странице издание iDrop News.

Компьютерную модель следующей версии популярного смартфона разработали, ориентируясь на актуальных данных после утечек информации. Дизайн устройства останется близки к модели X, однако сократится ширина рамочного обрамления и вырез для динамика в верхней части дисплея. Ещё одним нововведением может стать плоская задняя камера, которая перестанет выступать над поверхностью крышки.

Ананалитики предполагают, что до конца 2018 года корпорация Apple отправит в продажу три новых телефона и тут же остановит производство iPhone X. Подобный шаг заставит потребителя обратить внимание на новинки в условиях отстутсвия более дешевой предудыщей модели.