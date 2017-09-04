Эксперты раскрыли ранее скрытые возможности смартфона iPhone X

Американские эксперты, которые работают в области информационной безопасности, проинформировали о новых возможностях смартфона iPhone X, о которых ранее разработчики не сообщали. Об этом передает портал «ВладТайм».

Как выяснили специалисты, Тим Кук и его команда во время презентации смартфона iPhone X рассказали далеко не про все способности устройства. Дело в том, что некоторые функции незаслуженно остались без внимания. Сообщается, что в iPhone X можно активировать функцию Peek Zoom, которая находится в настройках аппарата. Это поможет пользователю мгновенно увеличить или уменьшить размер картинки.

Также эксперты сообщили, что на iPhone X также можно делать скриншоты и при этом не понадобится кнопка «Домой». Чтобы зафиксировать картинку, нужно будет зажать кнопку Siri и кнопку «Питание».