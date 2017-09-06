Apple меняет iPhone 6 Plus на улучшенный смартфон iPhone 6s Plus. На такой шаг пошла «яблочная» компания из-за проблем с поставками аккумуляторов.

Знаменитый лидер Силиконовой долины из пригорода американского Сан-Франциско решился на беспрецедентную акцию для своих покупателей. Скоро будет возможно в сервисных центрах производителя обменять сломанный смартфон iPhone 6 Plus на модель улучшенной компоновки с индексом s.

Все дело в нехватке для всех желающих необходимых аккумуляторных батарей. Правда, Apple не готова бесплатно предоставить обмен мобильных устройств, но предложило осуществить сделку с 50-процентной скидкой.

Сообщается, что в текущем месяце на складах хватит аккумуляторов для всех пользователей, а затем американские и европейские покупатели смартфонов останутся без работающих мобильных устройств в случае их поломки.

Ранее мы рассказывали о мнении аналитиков. Эксперты предвещают скорое снятие iPhone X с производства из-за низкого спроса в Китае.