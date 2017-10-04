Эксперт: Apple скоро снимет iPhone X с производства

Американская IT-корпорация Apple скоро снимет смартфон iPhone X с производства. Об этом рассказали некоторые эксперты, ссылаясь на данные продаж.

Спрос в 2018 году на раскрученные мобильные устройства от американского лидера производства Apple сильно упал. Статистики приводят для компании из Силиконовой долины США неутешительные данные.

Всего за планируемый период «яблочная» корпорация сможет продать почти на 20 миллионов смартфонов iPhone X меньше, чем было изготовлено. Понесенные убытки заставляют руководство экстренно реагировать на ситуацию. Эксперты полагают, что всему виной низкий спрос на устройства в Поднебесной. Поэтому гаджеты могут прекратить выпускать уже летом текущего года.

Сообщается, что китайские пользователи не до конца оценили юбилейный смартфон из-за некоторой несовместимости с популярными китайскими приложениями и высокой ценой.

Ранее планировалось, что Apple в 2018 году на базе iPhone X выпустит дополнительно три новых электронных устройства с привлекательными техническими характеристиками.