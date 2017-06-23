На российском рынке цена на флагман Samsung упала на треть

Специалисты заявили, что цена на флагман Samsung Galaxy Note 8, объемом памяти на 64 ГБ, снизилась практически на треть. Изначально стоимость гаджета составляла порядка 70 тыс. рублей

Подчеркивается, что на отечественном рынке гаджетов данная модель появилась только прошлой осенью. На тот момент стоимость смартфона была порядка 70 тысяч рублей. Но, как уточняют специалисты, довольно высокая цена держалась не долго, теперь данный флагман обойдется покупателям в 45 тысяч рублей.

Также эксперты подчеркнули, что тенденция снижения стоимости наблюдается и у других брендов. Продукция американской корпорации Apple, со слов экспертов, также теряет в цене. Таким образом, стоимость iPhone 8 за несколько месяцев снизилась на 20%. Его предшественник iPhone 7 с момента своего выхода потерял в цене 35%.

Напомним, что ранее в СМИ появлялась информация, что владельцы флагмана iPhone X расходуют на услуги связи в полтора раза больше, по сравнению с пользователями гаджетов Samsung и предыдущих моделей Apple.