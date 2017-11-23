Samsung готовится выпустить собственный процессор искусственного интеллекта

Компания Samsung готовится выпустить на рынок собственный процессор искусственного интеллекта. Об этом написало издание Korea Herald, ссылаясь на инсайдеров.

Источники внутри предприятия утверждают, что разработка не будет уступать аналогичным технологиям от Apple и Huawei. Названные бренды уже выпустили чипы A11 Bionic и Kirin 970, которые обеспечивают владельцам смартфонов возможность анализировать и обрабатывать пользовательские данные, а также сохранять информацию вне облака.

Специалисты Samsung пытаются устранить свои упущения в этом аспекте. Они собираются исправить ситуацию уже в 2018 году. Один из инсайдеров предоставил сведения, что новыми процессорами оснастят флагманские устройства Galaxy S9 и S9+. Их презентуют на выставке MWC 2018 в Испании.