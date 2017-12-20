Apple разрешит пользователям отключить замедление старых iPhone

Apple разрешит пользователям старых моделей iPhone отключать замедление работы благодаря обновлению. Так в эфире телеканала ABC News заявил глава корпорации Тим Кук.

По словам руководителя, в грядущей версии iOS владельцы смартфонов смогут сами решать вопрос, стоит ли оптимизировать расход батареи в ущерб производительности. В настройках появится специальная опция, благодаря которой этот процесс можно будет регулировать. Во время снятия ограничений появится предупреждение о возможном выключении гаджета при чрезмерной нагрузке.

Тим Кук во время своей речи извинился перед клиентами Apple за созданные неудобства. Он отметил, что решение замедлить функционирование предыдущих версий iPhone было реализовано исключительно в интересах пользователей.

В конце прошлого года обладатели устройств пожаловались на низкую скорость работы после обновления системы. Вскоре руководства корпорации дало обещание исправить ситуацию и предложило обменять ограниченные аккумуляторы с большой скидкой.