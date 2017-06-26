В Китае сотрудники Apple пожаловались на плохие условия труда

В Китае сотрудники компании Catcher Technology, которая выступает производителем корпусов для устройств от Apple, жалуются на плохие условия труда. Так, китайские сотрудники трудятся по 8 часов в помещениях, которые не вентилируются, им не выдают маски и сжатый, душный воздух сильно портит им здоровье.

Как стало известно из СМИ, сотрудники Apple, работающие на компанию-партнера корпорации, работают в плохих условиях. Так, помещения, где работники собирают и производят корпуса для устройств от Apple, не имеют вентиляции и в них сотрудникам очень душно.

Сотрудникам не выдают специальные защитные маски. На производстве люди работают с вредными испарениями и химическими веществами, от этого их организм не защищен – руководство специальных костюмов, масок и наушников, подавляющих шум, им попросту не выдает.

Также весьма плохи и общежития, предоставляемые приезжим рабочим. Там они живут по 8 человек в одной комнате. На одном этаже общежития, где заселены 20 комнат, работает лишь один общий санузел и вовсе нет душевой кабины.

В Apple информацию опровергают. По словам представителей корпорации, проверки завода и общежитий показали достойные условия.