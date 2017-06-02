Появился способ мгновенно «убить» любой iPhone‍ или Mac

Пользователи сети сообщают, как мгновенно выключить любой iPhone или устройство Mac. По их словам, гаджет "умрет", если отправить его владельцу специальную ссылку, а он ее откроет.

Пользователи сети нашли способ разыграть владельцев флагмана iPhone или устройств Mac. По их словам, этот способ заставляет человека думать, что его гаджет "сломался", так как из-за этого он якобы перестает работать. Так, шутники предоставляют ссылку "iabem97.github.io/chaiOS". Если переслать ее по интернету владельцу, и ссылка будет открыта, гаджет зависнет или выключится.

Тем не менее, это лишь видимость того, что устройство сломалось. На самом деле, он будет работать, как и прежде, если его просто перезагрузить. Пока что эта схема действует, однако возможно, что со временем Apple сделает ее невозможной, защищая своих клиентов.