Названы популярные мессенджеры среди жителей России

Названы наиболее популярные мессенджеры среди жителей России. Результаты опроса опубликованы в Сети.

Исследование среди пользователей электронных устройств проводилось на всей территории России. Эксперты разделили участников на две основные подкатегории юзеров – на столичных и на жителей крупных городов, численность которых превышает сто тысяч человек.

В итоге получилось, что самым активным образом россияне пользуются приложением для быстрого общения WhatsApp. Его скачивали более семидесяти процентов пользователей Москвы. По России показатели немного скромнее, однако явное лидерство прослеживается среди всех россиян.

Второе место по популярности занял мессенджер Viber. Его примерно в равных долях установили на свои смартфоны, как жители российской столицы, так и все остальные горожане страны. Замыкает тройку рейтинга социальная сеть «ВКонтакте». Ей до сих пор активно пользуется около трети опрошенных россиян. Также набирает популярность разработка Павла Дурова Telegram.