Создано приложение поиска двойников на картинах великих художников

Создано приложение Arts & Culture, предназначенное для поиска двойников на картинах великих художников. Пользователи Сети массово начали делиться полученными результатами.

Не так давно на просторах всемирной паутины активно заработало интересное приложение Arts & Culture. С его помощью пользователи Сети могут искать своих двойников с картин известных художников. Всего в коллекции приложения содержится каталог из семидесяти различных художественных музеев мира.

Юзерам пришлось по вкусу новое развлечение, и они уже опубликовали немало коллажей, чтобы похвастаться перед своими подписчиками в социальной сети Twitter.

В частности, музыкант из американской группы Fall Out Boy нашел свое сходство с изображением персонажа на картине легендарного Рембрандта. Даже 40-процентная компьютерная схожесть форм головы и черт лица привела его в восторг.

Напомним, что это приложение заработало еще в 2016 году. Оно стало доступным для пользователей электронных устройств на основе Android и iOS.