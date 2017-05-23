В Китае нашли способ увеличить мощность старого ПК в 4 раза

В Китае экспериментатор нашел способ, благодаря которому ему удалось увеличить мощность своего старого компьютера в 4 раза. Программист утверждает, что его метод применим и для других ПК.

Китайский программист смог увеличить мощность своего старого ПК, выпущенного 16 лет назад, благодаря современной системе охлаждения. Он подсоединил к материнской плате компьютера охлаждающую систему, основанную на жидком азоте. В результате таких манипуляций ПК китайца смог гораздо быстрее выполнять поставленные ему задачи.

Как утверждает экспериментатор, таким методом можно продлить эксплуатацию и улучшить характеристики работы любого устаревшего ПК. При помощи системы охлаждения даже старые компьютеры могут обрабатывать поставленные задачи и отвечать на запросы пользователя гораздо быстрее.

На эксперимент китайца натолкнули размышления о том, что сейчас программы для игр и работы на ПК, различные сайты и порталы в Сети требуют большей мощности и более быстрой реакции компьютера, чем 10-15 лет назад. Метод программиста из Китая заинтересовал пользователей Сети и теперь многие утверждают, что старые ПК могут получить новые шансы «на жизнь».