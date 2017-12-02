Samsung запатентовала новый экран для смартфонов

Южно-корейский гигант Samsung опубликовал на официальном портале совершенно новый патент, который дает право на монополию по созданию девайсов с «оберточным» экраном. Проинформировали в пресс-центре компании.

Специалисты полагают, что данным образом корпорация пытается намекнуть на появление в ближайшей перспективе потенциально концептуального гаджета. Ни для кого не секрет, что Samsung запатентовала новый девайс – двухсторонний телефон с «оберточным» дисплеем. На данный момент известно, что монитор новинки занимает своим объемом до половины площади главного переднего экрана, на котором выводится большая часть программ и главное меню.

Отметим, что в минувшем годе американская компания Apple так же подала заявку для патента на экран iPhone, LG так же не отстает от своих конкурентов и ведет свои работы по экспериментам с довольно необычными экранами.