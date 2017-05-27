Консоль PlayStation4 получила новый контроллер

Японская компания Sony анонсирует, что игровая консоль PlayStation4 в скором времени получит новый контроллер Onyx от Hori. Новый контроллер, в отличии от предыдущего, будет оснащен Bluetooth-модулем беспроводной работы, новой кнопкой с тачпадом, 2 вибро-моторами и ассиметричными стиками.

Как сообщает компания Sony, презентация PS4 с новым контроллером состоится уже на следующей неделе. Так, уже 15 января геймеры смогут оценить изменения и сравнить контроллер с предыдущим. Новый Onyx будет работать на беспроводном Bluetooth-соединении.

Эксперты уже отметили, что контроллер помимо плюсов имеет и недостатки. Так, у Onyx от Hori в комплекте не прилагается USB-кабель, что представляет собой сложности для своевременной подзарядки устройства. Однако, специалисты оценили контроллер за его большую кнопку и тачпад.

О цене нового контроллера пока не сообщается. Эксперты утверждают, что скорая премьера устройства прольет свет на ценовую политику и стоимость устройства будет известна в ближайшее время.