Криминалист ФБР Стивен Флэтли утверждает, что в Apple работают «придурки» и «злые гении», которые своими разработками усложнили для бюро механизм взлома iPhone. По словам Флэтли, из-за нового шифрования устройств от Apple на взлом гаджетов ФБР теперь тратит вместо 2 дней 2 месяца.

Стивен Флэтли рассказал, что в корпорации Apple увеличили временной промежуток между попытками ввода пароля. Теперь, между каждой попыткой ввести пароль нужно ждать 18 секунд. Ранее же, специалисты ФБР при взломе гаджетов за 1 минуту могли попробовать больше 40 различных комбинаций.

Как сообщает Флэтли, разработчики компании Apple «хороши в злобных и гениальных вещах». Новое шифрование смартфонов значительно продлевает расследования, которые проводит ФБР. Многие издания цитату Флэтли о том, что в Apple работают «придурки», не приводят, но сообщают о существовании таких высказываний.