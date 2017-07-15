Facebook выпустит отдельный гаджет для видеосвязи
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Представители Facebook намерены создать собственный гаджет для видеосвязи. Стоимость покупки новинки на рынке будет достигать 500 долларов. Официальных комментариев по этим данным не поступало.
Ожидается, что «детище» Facebook выйдет уже в мае нынешнего года. Девайс будет представлять из себя камеру небольшого размера, в которую будут вмонтированы динамики и микрофон. С помощью этого пользователи смогут получать возможность вести диалоги друг с другом, просматривать вместе фильмы и прослушивать музыку.
Как считает популярное издание The Sun, гаджет от Facebook имеет все шансы стать непосредственным конкурентом смартфона Amazon’s Echo Show.