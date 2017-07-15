Facebook выпустит отдельный гаджет для видеосвязи

Представители Facebook намерены создать собственный гаджет для видеосвязи. Стоимость покупки новинки на рынке будет достигать 500 долларов. Официальных комментариев по этим данным не поступало.

Ожидается, что «детище» Facebook выйдет уже в мае нынешнего года. Девайс будет представлять из себя камеру небольшого размера, в которую будут вмонтированы динамики и микрофон. С помощью этого пользователи смогут получать возможность вести диалоги друг с другом, просматривать вместе фильмы и прослушивать музыку.

Как считает популярное издание The Sun, гаджет от Facebook имеет все шансы стать непосредственным конкурентом смартфона Amazon’s Echo Show.