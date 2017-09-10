Apple разрешила ставить устаревшие iOS на новые и старые iPhone

Юзеры обратили внимание на то, что корпорация из США начала возвращать к жизни устаревшие операционные системы. Старые iOS стало реальным установить как на новые, так и на устаревшие модели iPhone.

Как полагают специалисты мирового рынка мобильных гаджетов, управляющие Apple вновь выбрали не тот путь, начав обновлять старые версии операционной системы. Эксперты выдвигают версию, что в ближайшем времени руководство компании откажется от устаревших версий и сконцентрирует свои силы на рекламе их «наследников».

Ходят слухи, что корпорация решила обновить устаревшие ОС с целью отвлечения внимание от недавнего скандала с умышленным замедлением работоспособности в предыдущих моделей iPhone.