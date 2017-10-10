iPhone X вырывает волосы пользователей

Владельцы iPhone X жалуются, что продукция компании Apple вырывает их волосы. Неоднократные сообщения в социальных сетях заметили СМИ.

Пользователи смартфона на различных интернет-ресурсах утверждают, что частицы прически или бороды попадают в зазоры между рамкой и экраном, а после застревают там. Попытка отвести устройство от уха нередко сопровождается болезненными ощущениями - волоски приходится буквально выдирать из своего лица или головы. Мужчина, разместивший жалобу, поделился с аудиторией Интернета, что проблему пришлось решить, купив подходящий к телефону чехол, закрывающий щели.

Ранее клиенты Apple испытывали подобный дискомфорт в 2014-м году после выпуска на рынок 6 модели популярного телефона. Корпус iPhone 6 аналогичным образом проводил владельцам импровизированную эпиляцию.