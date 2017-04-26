В США заподозрили китайские смартфоны в шпионаже

Смартфоны китайской компании Huawei заподозрили в шпионаже. Власти США отказываются сотрудничать с ее представителями.

Сегодня стало известно, что запланированная сделка между представителями китайской компании Huawei и американским оператором AT&T не состоится из-за подозрения смартфонов в оснащении шпионскими функциями.

Так, Федеральная комиссия по связи США утверждает, что гаджеты Huawei способны тайно следить за своими владельцами и предавать необходимую информацию в спецслужбы Китая.

Несмотря на все отрицания компании Huawei, мобильный оператор AT&T окончательно отказался от возможного сотрудничества, а потому ей нанесен существенный материальный ущерб.