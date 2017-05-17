В США показали самую маленькую флешку на 1 ТБ

В США показали самую маленькую флешку на 1 терабайт памяти. Ее смогли увидеть посетители ежегодной выставки в Лас-Вегасе.

Компания SanDisk представили прототип устройства, которое может накапливать и хранить до одного терабайта памяти. Гаджет продемонстрировали в ходе международной компьютерной выставки в американском Лас-Вегасе накануне.

Сообщается, что флеш-накопитель нового образца представляет собой миниатюрное устройство длинной всего несколько сантиметров. Оно идеально подходит не только для USB-разъемов персональных компьютеров, но его смело можно использовать в мобильных устройствах на платформе Android. Это стало возможным при наличии USB-C.

Разработчики нового устройства сообщили, что в настоящее время это самое маленькое подобное устройство в мире, где пользователи могут держать информацию такого объема и качества.

Другие технические характеристики в SanDisk пока решили не распространять. Также неизвестно, когда девайс может появиться на прилавках магазинов и по какой цене.