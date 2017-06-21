В Сети засветилась фотография включенного Samsung Galaxy S9

В сети разработчики засветили первую фотографию включенного смартфона Samsung Galaxy S9, выход которого должен состояться только в конце текущего года. Об этом проинформировали журналисты портала «Влад Тайм».

Первые «живые» кадры нашумевшего устройства Samsung Galaxy S9 уже засветились в Сети. Их опубликовал пользователь портала Reddit. Кадры демонстрируют, как выглядит долгожданный аппарат, если его включить. Однако, к большому разочарованию многих любителей современных технологий, заметных изменений в смартфоне почти нет.

Наполнение, параметры и дизайн в точности напоминает модель Galaxy S8. Во внешнем виде смартфона изменили только экран, который стал немного больше, и нижнюю рамку устройства.