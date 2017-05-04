Первые египетские смартфоны Nile X стали доступны для предзаказа

В Египте разработчики компании Silicon Industries продемонстрировали свой первый смартфон Nile X, который уже можно забронировать на официальном сайте компании или по горячей линии.

Сообщается, что в конце января сотрудники египетской корпорации Silicon Industries начнут отправлять первые смартфоны Nile X, которые пользователи забронировали на сайте. Представители компании проинформировали, что за 2018 год планируется реализовать около 1,8 млн единиц смартфонов.

Основная камера Nile X имеет 13 Магапикселей, в фронтальная оснащена 5 Мегапикселями. Смартфон обойдется покупателям в 197 евро.