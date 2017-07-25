Lenovo официально анонсировала новый планшет Tablet 10

Китайские разработчики Lenovo официально анонсировали свой новый планшет Tablet 10. Это произошло во время презентации на выставке CES 2018.

Представители компании рассказали присутствующим о характеристиках устройства и продемонстрировали производительность опытного образца. Согласно обнародованным данным, в Tablet 10 интегрированна операционная система Windows 10. За работу отвечает процессор Intel Celeron серии N. Экран в 10-дюймов, как показали производители, способен реагировать не только на пальцы, но и на стилус. Дополнительно к планшету можно присоединить фирменную клавиатуру. Объёма аккумулятора должно хватать на 9 часов использования.

Специалисты предполагают, что Tablet 10 сможет активно использоваться в бизнесе благодаря возможности подключения шифровального модуля TPM и сканера ладони. Экономистам станет полезной версия со встроенным модемом LTE.