Samsung презентовала "ноутбук-трансформер"

Популярный южнокорейский производитель Samsung презентовала в сеть довольно современный ноутбук, получивший название Notebook 7 Spin, главной особенностью которого стала возможность изменения форм-фактора устройства.

Новинка от Samsung имеет право похвастаться не только высокой производительностью, но и возможностью моментально "превращаться" в аналог планшета для более удобного применения. Стоит выделить, что ноутбук сможет похвастаться матрицей с диагональю в 13 дюймов и Full HD разрешением. Пользователи будут приятно удивлены, обнаружив, что новинка окажется значительно тоньше благодаря отказу от использования жесткого диска, а клавиатура устройства получит возможность подсветки.

Новинку оснастят 8 гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайтами основной.