Владельцы iPhone из Канады подали иск в адрес Apple

В суд одной из провинции Канады, Квебек было подано коллективное заявление фанатов американского гаджета iPhone.

В иске были изложены претензии пользователей к представителям Apple о нарушении местного законодательства, касающиеся защиты прав потребителей. Якобы условия, связанные с гарантийным обслуживанием смартфонов менее выгодны, чем это должно соответствовать законодательству Канады.

Отметим, что в конце прошлого месяца американская корпорация Apple подтвердила, что намеренно занижала производительность процессоров менее современных моделей смартфонов. Аргументировав это необходимостью продления срока службы батареи.