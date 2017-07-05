В iPhone появится функция сканера состояния кожи человека

Вскоре владельцы iPhone смогут сканировать состояние кожи с помощью приложения SkinScanner. Новинка будет впервые протестирована в начале марта 2018 года.

В США передовой косметический бренд Neutrogena представит для всех пользователей iPhone новое приложение, с помощью которого можно будет без помощи косметологов узнать о состоянии собственной кожи. SkinScanner поможет владельцам смартфонов от Apple выявить проблемы с кожей, а также даст необходимые рекомендации в зависимости от возрастной группы.

Действие сканера достаточно просто: он крепится к iPhone и при контакте с кожей считывает информацию о ее состоянии, а потом отправляет данные на экран.

Представители бренда Neutrogena обещают представить гаджет уже в марте 2018 года, а первым покупателям сделать скидку в 20 долларов.