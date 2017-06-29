Samsung выпустит обновление Android 8.0 Oreo для Galaxy S8

Компания Samsung готовится выпустить обновление Android 8.0 Oreo для Galaxy S8 и для S8+. 5 января также завершается набор участников для бета-тестирования новой ОС для флагманов от южнокорейской компании-производителя.

По данным от разработчиков, тесты над новой ОС могут закончиться уже к 15 января этого года. Таким образом, уже к концу текущего месяца владельцы гаджетов-флагманов S8 и S8+ от Samsung получат на свои смартфоны новые обновления и переход на ОС Android 8.0 Oreo.

На данном этапе разработчики намерены завершать бета-тестирование новой ОС и приступать к ее запуску в полноценном режиме. Помимо этого, компания Samsung работает над повышением качества и увеличения функций во флагмане Galaxy S8.

Также представители южнокорейской компании анонсируют выход новой «девятой» версии Galaxy. Однако эксперты не видят в будущем смартфоне существенных отличий от предыдущих и сообщили, что владельцам версий S8 и S8+ смысла менять гаджеты на более новую версию нет.