WhatsApp прекращает работу на устаревших смартфонах

Популярный мессенджер WhatsApp в скором времени прекратит свою работу на некоторых гаджетах. Это относится к смартфонам с устаревшей операционной системой, а также к старым моделям iPhone.

Данное ограничение коснётся смартфонов с версией Android ниже 2.3, Microsoft версии 8.0 и ниже, а также iOS 6. Будет прекращена работа на гаджете компании Nokia S40.

Постепенно у пользователей исчезнет возможность создания новых учетных записей или же подтверждение нынешних. Разработчики, уточняют, что прекращение работы произойдет довольно постепенно. С начала нового года начались и первые отключения.

«Для нас было очень трудно принять подобное решение, но оно было необходимо для улучшения работы приложения», - сообщает Internetional Business Times, ссылаясь на представителя мессенджера.