Эксперты назвали лучший смартфон 2017 года на базе Android

Эксперты Android Authority провели масштабное исследование и опросили 4 000 человек для выбора лучшего смартфона 2017 года на базе Android. Лучшие характеристики эксперты выявили у смартфона Huawei Mate 10 Pro, второе место в списке лучших получил Samsung Galaxy Note 8.

Для определения лучшего смартфона на базе Android эксперты проанализировали характеристики и цену всех гаджетов, выпущенных в 2017 году. Также результаты определяли и оценки от пользователей. Для более точной оценки гаджетов специалисты привлекли 4 000 человек, которые голосовали за смартфоны на Android.

В итоге, лучшее соотношение цены и характеристик, возможностей «начинки» и наибольшие оценки от пользователей получил смартфон Huawei Mate 10. Немного меньше оценочных баллов и вторую позицию занял гаджет Samsung Galaxy Note 8, от победителя рейтинга он «отстал» всего на 7 баллов.

Третье место в списке лучших смартфонов на базе Android за 2017 год получил OnePlus 5T. Для определения лучшего гаджета эксперты принимали оценки по категориям за качество дисплея, звука, обеих камер. Также учитывалась мощность и работоспособность батареи, цена за само устройство и внешний вид гаджета.