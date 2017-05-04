Медицинская аппаратура негативно влияет на работу часов от Apple

Некоторые владельцы умных часов от Apple отметили сбои в работе своих устройств при посещении больниц и отделений интенсивной терапии. Часы от Apple рядом с медицинской аппаратурой включают режим перегрузки или полностью отключаются.

Специалисты рассмотрели жалобы от владельцев часов Apple и предположили, что устройства начинают демонстрировать ошибки в работе из-за излучения медицинских приборов. Как отметили пользователи, умные часы в больницах начинают включать режим перезагрузки и могут вовсе переставать работать.

Для снижения влияния медицинских устройств на часы эксперты рекомендуют владельцам умных гаджетов попросту их отключать на время пребывания в больницах. Существует большая вероятность, что беспроводные модули системы Apple Watch могут поддаваться влиянию работы приборов и не справляться со своей работой из-за излучения.

Как советуют эксперты, часы от Apple можно либо просто выключить, либо поставить на них режим «В самолете». Такие манипуляции помогут владельцам избежать сбоев в работе гаджетов и продлить сроки их работы.