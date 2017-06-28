В Apple признали уязвимость всех моделей iMac и iPhone

Специалисты компании Apple опубликовали на официальном сайте корпорации подтверждение факту существования уязвимости процессоров всех моделей и версий iMac и iPhone. Эксперты обнаружили две угрозы – программы Meltdown и Spectre.

Как сообщается на сайте корпорации Apple, рисков можно легко избежать – для этого необходимо скачивать приложения лишь из официального App Store и прекратить использование ненадежных приложений. Угрозы были обнаружены экспертами компании, они утверждают, что уязвимости подвержены все модели iMac и iPhone.

Первая угроза Meltdown при проникновении на устройство сможет считать любой фрагмент или полную память гаджета. Угроза способна завладеть абсолютно всеми данными с устройства, включая память с ядра. Вторая вредоносная программа Spectre пользуется тем, что хакеры нашли небольшую ошибку в программировании Apple. Угроза проникает в системные отделы устройства и также считывает все данные, пользуясь для этого другими приложениями.

В Apple отметили, что угрозы были зафиксированы недавно и сейчас специалисты работает над их устранением. Эксперты рекомендуют не скачивать приложения со сторонних ресурсов и не доверять сайтам с сомнительным адресом.