Названа дата выхода iPhone SE 2018 от Apple

Названа дата выхода iPhone SE 2018 от американской корпорации Apple. Новинка появится на полках магазинов весной текущего года.

Руководство «яблочной» компании назвало примерные сроки выхода нового гаджета под названием iPhone SE. Его можно ожидать увидеть в продаже весной 2018 года. Совсем скоро смартфон будет официально представлен широкой публике. Уже стали известны его технические характеристики. Помимо широкого экрана, пользователи смогут опробовать ряд инновационных решений.

Аналитики выражают уверенность, что в Apple просчитали все выгоды, которые можно получить в этом году. Они намерены и дальше продавать флагман компании iPhone X плюс выходить на рынок с более дешевой версией 2018 года iPhone SE.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали эталонные электронные устройства прошлого года. Им стала разработка из Южной Кореи Samsung Galaxy S8.