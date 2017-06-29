Назван «эталонный» смартфон 2017 года. Им стала разработка из Южной Кореи Samsung Galaxy S8.

Специалисты-гаджетоманы пытались разобраться, какое мобильное устройство типа смартфона стало в прошедшем году наиболее «эталонным» среди остальных. Эксперты проанализировали технические характеристики почти двух сотен электронных устройств и выявили среди них явных лидеров.

Так, самым идеальным, по мнению ресурса 4PDA, стал смартфон из Южной Кореи. Samsung Galaxy S8 обладает набором отличительных характеристик, позволяющих удерживать лидерство у многочисленных пользователей. Специалисты отметили его надежные системы безопасности, основанные на сканировании биометрических параметров пользователя. Устройство отлично справляется с переводом текстов, ищет информацию по запросу в Сети и распознает объекты на двухмерных фотоизображениях.

Отмечен также смартфон Honor 9 в своей ценовой категории. Самым бюджетным идеальным устройством стал Xiaomi Red.