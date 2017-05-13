Apple потеряет 10 млрд долларов после скандала со старыми iPhone

Корпорация Apple потеряет 10 миллиардов долларов после скандала со старыми смартфонами iPhone. Об этом пишут американские аналитики.

Некоторые эксперты полагают ошибочным во многом шаг руководства «яблочной» компании снизить стоимость замены аккумуляторов на 50 долларов. Это может негативно сказаться на продажах миллионов мобильных устройство под брендом iPhone, а убытки будут исчисляться миллиардами американских долларов.

Напомним, что в Apple пошли на снижение стоимости батарей для смартфонов. Теперь они стоят всего 29 долларов. Подобные меры могут сыграть злую шутку с производителями.

Ранее пользователи при возникновении проблем с аккумуляторными устройствами решали избавиться от старых смартфонов и приобрести новый. Теперь же многие юзеры сделают обратный шаг и предпочтут полной замене гаджета купить аккумулятор по льготной цене. Это, по расчетам аналитиков, приведет к значительному уменьшению спроса на iPhone и потери от проседания рынка могут составить до десяти миллиардов долларов. Некоторые эксперты уверены, что такой пиар-ход может развернуть ситуацию и в другое русло и повысить рейтинг компании из США.