Геймеры составили анти-рейтинг игр с отвратительной графикой

Пользователи одного из форумов составили рейтинг компьютерных игр с самой отвратительной графикой. Первое место геймеры отдали Virtual Hydlide.

Первый анти-рейтинг игр был опубликован на одном из форумов геймерами, которые изучили несколько поколений компьютерной графики и выделили игры с самой плохой графикой.

Таким образом, лидером стала игра под названием Virtual Hydlide, выпущенная еще в 1995 году. Геймеры отмечают, что изображение в этой «игрушке» настолько отвратительно, что зачастую невозможно разобрать происходящее на экране.

В список также вошли и более новые игры, в том числе Life Of Black Tiger. Следом в анти-рейтинге оказалась игра Vroom In The Night Sky, которая является эксклюзивом Nintendo Switch. Кроме того, графика подвела и в боевике Drawn To Death.