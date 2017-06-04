Производитель электроники Samsung выпустит изогнутый монитор для MacBook. Новинку представят на выставке в Лас-Вегасе.

Разработчики из Южной Кореи пытаются покорить своих поклонников перспективной современной матрицей. Она будет иметь изогнутые черты с рекордным углом обзора и быстрой обработкой данных.

Новый девайс через несколько дней будет представлен на выставке компьютерной техники в американском Лас-Вегасе. Но некоторые технические подробности известны уже сейчас.

В частности, электронное устройство CJ791 QLED будет обладать дополнительным разъемом Thunderbolt 3. С его помощью пользователи смогут в ускоренном режиме передавать данные. Отмечается, что гаджет предназначен для устройств MacBook производства «яблочной» компании.

Когда новинка появится на прилавках магазинов, пока неизвестно.