Apple заменит изношенные батареи iPhone намного раньше обещанного

Apple заявила о намерении сменить аккумуляторы в iPhone на месяц ранее. Данная новость появилась в СМИ.

Ранее Apple планировала сделать это намного позже. Обладателям «яблочных» флагманов предлагали произвести замену батареи, если смартфон слишком быстро разряжался. Для принятия участия в подобном мероприятии каждый смартфон должен пройти через специальный тест. Если выявляются признаки стороннего вмешательства, то услуга перестает быть бесплатной.

Несколько ранее, специалисты рассказали о методах, способных увеличить скорость работы устаревших гаджетов. Для этого необходимо было узнать, имеют ли их телефоны доступ в приложение намеренного замедления.

Также выделили иные условия, которые могут повлиять на срок работы смартфона, среди которых была выделена степень изношенности батареи. Владельцам также было рекомендовано создать резервную копию данных, а после чего установить ее после возвращения к исходным настройкам.