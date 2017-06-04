Meizu намерена перестать обновлять линейку MX

Компания Meizu намерена перестать обновлять линейку смартфонов MX. Об этом рассказали источники, близкие к производителю гаджетов.

Китайские разработчики из компании Meizu продумывают новую стратегию развития. Изменения в поведении руководства заметили некоторые эксперты и пользователи. Ранее предполагался выпуск мобильного устройства серии смартфонов MX. Седьмая по счету версия электронного устройства должна была выйти на рынок после Meizu MX6, который бессменно существует уже более одного года. Однако этим планам, похоже, не суждено сбыться.

В настоящее время с официального ресурса компании удалена информация про седьмой MX и специалисты корпорации занялись разработкой нового гаджета. Он будет носить название Meizu 15 Plus.

Сегодня уже известны предварительные технические характеристики будущего мобильного устройства из Китая. В частности, смартфон будет иметь полноценный экран с кнопкой mBack. Дата выхода прибора на рынок пока неизвестна.