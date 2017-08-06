Sharp оснастит смартфон FS8015 5,99-дюймовым Full Screen экраном

Компания Sharp разрабатывает новый смартфон FS8015, который оснастит 5,99-дюймовым безрамочным Full Screen экраном. Так передаёт издание VistaNews.

В 2018 году японская корпорация намерена выпустить несколько передовых мобильных устройств. Один из них отличается качественным дисплеем с диагональю в практически 6 дюймов. Он будет обладать разрешением 2160х1080p при соотношении сторон 2:1. При этом внутрь смартфона поместят восьмиядерный процессор частотой 2,2 Ггц и встроенной памятью объёмом 64 Гб. Ещё одной особенность можно считать фронтальную камеру на 16 Мп, а также двойную заднюю на 12 и 13 Мп.

Кроме того, Sharp анонсировали гаджет Aquos S3, который уже прошёл сертификацию NCC. Предполагается, что его официально презентуют на CES 2018 или на MWC 2018, которое запланировано на конец февраля. Устройство оборудовано процессором Qualcomm Snapdragon 630 на восемь ядер и 4 Гб оперативной памяти. Оно будет работать на системе Android 8.0 Oreo.