Apple анонсировала выход обновленных наушников AirPods

Apple анонсировала выход беспроводных наушников второго поколения AirPods. Гаджет получит множество обновлений в области технического оснащения.

Беспроводные наушники AirPods от Apple пользуются огромным спросом среди пользователей "яблочной компании", поэтому разработчики решили улучшить гаджет. Обновленные наушники еще не поступили в продажу, но их уже признали самым важным аксессуаром среди всех беспроводных устройств от Apple. Известно, что создатели "прокачали" техническое оснащение наушников, повысили длительность их автономной работы, улучшили качество звучания и простоту управления, дизайн устройства не изменился.

Ранее в Сеть попала информация о новых наушниках от Apple, которые невозможно купить. Пользователи пожаловались, что не могут заказать аксессуар в качестве подарка на Новый год.