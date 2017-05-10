Telegram получит ряд важных обновлений в январе

Набирающий популярность мессенджер Telegram анонсировал ряд важных обновлений приложения для iOS и Android. В обновленном приложении пользователям предоставится возможность выбора одной из нескольких тем, в том числе и нескольких вариантов для ночного использования приложения.

Данные новшества коснутся в основном пользователей операционной систесы iOS. Фанаты, использующие другую операционную платформу, могли воспользоваться новшествами немного ранее. Им будет доступна возможность перехода между тремя различными вариантами, которые зарегестрированы к различным мобильным опреаторам, не покидая их. Оповещения будут доступны во всех одновременно использующихся аккаунтах.