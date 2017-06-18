Цена на смартфон Xiaomi Redmi 4X упала до 7 600 рублей

Китайский смартфон Xiaomi Redmi 4X значительно подешевел в магазинах России. Теперь приобрести гаджет можно за 7 600 рублей.

Для тех граждан, кому техника от Samsung или Apple не по карману, есть прекрасная альтернатива, которая, может и уступает по некоторым характеристикам своим конкурентам на рынке, однако готова прослужить своему владельцу долгое время. Ею может стать бюджетный смартфон от Xiaomi, поколения Redmi 4X. Этот гаджет теперь можно приобрести в России за 7 600 рублей.

Среди преимуществ Xiaomi Redmi 4X можно назвать металлический корпус, 5,5-дюймовый экран с хорошим расширением на 1280х720 точек, процессором Qualcomm Snapdragon 435 с 8 ядрами, а также графическим усилителем Adreno 505, основной камерой на 13 МП и фронтальной - на 5 МП.

Кроме того, пользователям Xiaomi Redmi 4X не нужно беспокоиться об языке интерфейса, поскольку русский уже встроен в перечень настроек.