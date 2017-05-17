Британская компания произвела самый маленький смартфон

Британская компания Clubit New Media, Ltd в сотрудничестве с Zanco произвела самый маленький в мире смартфон. Об этом можно узнать на сайте бренда.

Zanco Tiny имеет дисплей в 1,25 сантиметра, толщину корпуса в 1,2 и высоту менее 5. Вес устройства составляет всего 13 граммов. Аппарат способен полноценно совершать звонки и отправлять текстовые сообщения в 2G-сети. Для зарядки его снабдили распространённым микро-USB разъемом. С полным зарядом батареи Zanco Tiny может проработать до трех дней активного использования. Объём оперативной и встроенной памяти, по словам разработчиков, располагает 32 Гб.

Представители компании в своей презентации отмечают, что крошечное средство связи станет полезным спутником во время работы и путешествий. Кроме того, его можно преподнести в качестве подарка или же сохранить для коллекции.