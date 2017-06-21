Aplle предлагает пользователям заменить аккумуляторы iPhone со скидкой

Корпорация Apple предлагает пользователям iPhone до конца 2018 года заменить старые аккумуляторы iPhone со скидкой. Такое объявление обнародовали через пресс-службу компании.

Ранее стало известно, что после выхода новых моделей популярного смартфона Apple переводит батареи старых в эрергоэкономичный режим, что снижает производительность устройств. Эти меры внедряются посредством обновления iOS до версии 10.2.1.

В связи с этим владельцы массово выразили негодование в своих отзывах. Теперь представители Aplle просят прощения за свои действия и заявления. Они отметили, что не помышляли подводить своих клиентов. В качестве компенсации компания предоставляет возможность замены экономных аккумуляторов на производительные для iPhone 6 и более новых моделей. Стоимость акционного обмена в США составит 29 долларов вместо 79.